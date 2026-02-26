浜岡原発のデータ不正問題で、中部電力の社長が26日、原子力規制委員会からの厳しい指摘に釈明しました。中部電力の林欣吾社長：「厳しいご意見だったと思います。成果物をチェックしたリストや、品質マネジメント計画の記述も残っておりますので、何も出していないというわけではなくて、ご不満等あれば真摯に対応していきたいと思っております」中部電力は、浜岡原発で耐震設計の目安となる最大の地震の揺れ＝基準地震