尾上右近（33）、尾上眞秀（13）が26日、歌舞伎座四月大歌舞伎「連獅子」（4月2日初日）取材会を都内で行った。眞秀は、尾上菊五郎の孫で、女優寺島しのぶの長男。実際の親子が演じることが多い「連獅子」だが、父親が歌舞伎俳優ではない眞秀のため、右近が親代わりとなって親獅子を演じる。2年前に右近の自主公演でも披露しているが、歌舞伎座での「連獅子」は初めて。眞秀は「いつか歌舞伎座でできたらいいなと思っていたのでう