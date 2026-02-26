エン株式会社が運営する日本最大級の派遣情報サイト「エン派遣」（ｈｔｔｐｓ：／／ｈａｋｅｎ．ｅｎ‐ｊａｐａｎ．ｃｏｍ／）上で、１月５日から２月２日まで「派遣で働くきっかけ」についてインターネットによるアンケート調査を行ない、２０９２人から回答を得た。派遣で働くことに興味を持ったきっかけについて、６７％が「働く時間・期間が選びやすい」と回答した。２位には「時給が高い」（４４％）が続き、３位には「勤