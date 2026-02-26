福岡県みやま市の小学校で、男子児童が給食のウズラの卵をのどに詰まらせて死亡した事故から2年となる26日、小学生が救命処置について学びました。 みやま市の瀬高小学校の体育館には、6年生およそ50人が集まり、初めに黙とうしました。授業では、久留米大学病院 高度救命救急センターの医師の指導のもと、子どもたちは心臓マッサージや、AEDを使用した心肺蘇生の流れを実践していました。 ■児童「早くしないといけ