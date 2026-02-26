ラガルドＥＣＢ総裁 食品インフレ率が今後低下し続け、今年末には２％目標を若干上回る水準で落ち着く見込み 賃金上昇が鈍化する中、総合インフレ率は中期的に２％目標に収束するとの見方繰り返す ＡＩがユーロ圏の生産性を押し上げている一方で、労働の自動化による大規模は解雇は起きていない 今後については、非常に注意深く動向を監視していく デジタルユーロは、私が極めて重要と考える使命の一つだ 私の