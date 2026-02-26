ＥＣＢ１月調査ユーロ圏の銀行融資は企業向けの伸び鈍化、家計向けは横ばい １月のユーロ圏銀行融資の伸び率 企業向けは２．８％（前月は３．０％）、２０２５年６月以来の低水準 同家計向けは３．０％（前月３．０％）