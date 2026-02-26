秋田朝日放送 記録的な大雪となった大館で、１年を通じてスポーツやイベントで利用されているニプロハチ公ドームの屋根に亀裂が入る被害が出ています。 ニプロハチ公ドームの白い屋根に入った亀裂。その大きさは７ｍから８ｍに及びます。ドームの管理者によると、１０日午前、屋根からの落雪と同時に亀裂が入っていると利用者から連絡があり、被害を確認しました。ケガをした人はいませんでした。