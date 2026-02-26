2月20日に三重県の鳥羽市沖で貨物船が遊漁船に衝突した事故では、2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。あの日の衝突の経緯が、目撃証言から明らかになってきました。 ■「これはヤバいと思って…」 衝突寸前の現場の様子は… 鳥羽海上保安部によりますと、2月20日午後1時前、鳥羽市国崎町沖を航行していた貨物船「新生丸」が、遊漁船「功成丸」に衝突。遊漁船に乗っていた13人全員が海に投げ出され、2人が死亡、10