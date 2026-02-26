記者会見する大谷＝バンテリンドーム（代表撮影）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表は26日、中日との壮行試合（27、28日）に向けバンテリンドームナゴヤで練習を行った。米大リーグ、ドジャースの大谷がチームに合流し、キャッチボールや室内での打撃練習で汗を流した。他のメジャー勢は吉田（レッドソックス）が打撃練習で柵越えを放ち、鈴木（カブス）は守備練習をこなした。3月2、3日には京セ