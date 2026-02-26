公明党の竹谷代表は２６日の参院代表質問で、高市政権への批判を展開した。将来的に中道改革連合に合流し、政権への対抗軸となることを模索しているものの、展望は開けていない。竹谷氏は冒頭、高市首相が自民党議員にカタログギフトを配布したことを巡り、「法令上問題はなくても失望や戸惑いを感じている有権者もいる」と指摘した。首相が検討する旧姓使用の法制化に関しても、「国民への丁寧な説明を欠き不透明」と述べ、選