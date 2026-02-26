26日朝、滋賀・東近江市で、傷害事件の容疑者の男を逮捕しようと訪れた警察官。しかし、容疑者の男は警察官をドライバーのようなもので刺し、一時逃走しました。午前11時前、滋賀・東近江市上空から犯人の自宅とみられる集合住宅を捉えた映像。ベランダでは捜査員の姿が見られます。26日午前8時半ごろ、警察官が傷害事件の容疑者として、増倉順二容疑者（53）を逮捕しようと自宅を訪れていました。しかし、呼びかけに応じて部屋か