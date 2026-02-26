26日の日中の最高気温は、長崎で20℃と春のような暖かさとなりました。 しかし、27日は一日雨が降り、寒く感じられそうです。 特に朝晩は日中と比べて冷えるため、コートやジャケットなど羽織れるものがあるとよいでしょう。 また お出かけの際には、傘を持ち歩くようにしましょう。 ▼27日の天気 ▼27日の気温 ▼27日の花粉情報 ▼27日の海上 風と波 ▼週間天気