○中電工 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.58％にあたる140万株(金額で69億3700万円)を上限に、2月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○日産化 [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.74％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は3月12日。 ○フジＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の27.79％にあたる6507万1500株の自社株を消却する。消却予定日は3月12日。 ○タカ