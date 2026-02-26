―積極財政＆インフラ投資拡大で恩恵享受なるか、北米データセンター需要も追い風─ AIに業務が奪われることが見込みにくい資本集約型の企業に対する投資家の注目度が高まっている。その急先鋒といえるのが、建設機械関連だ。トランプ関税の負の影響に喘いできた業界だが、この先は欧州でのインフラ投資や北米でのデータセンター投資の恩恵が期待できるほか、国内では積極財政政策を打ち出す高