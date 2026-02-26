令和ロマン・高比良くるまが２６日、ＴＢＳ「ラヴィット！」に出演。オープニングトークの８時２分に、早くも熱愛報道の件で捕まった。ゲストのアイドルグループＯＣＨＡＮＯＲＭＡの米村姫良々が、くるまがＯＣＨＡＮＯＲＭＡのライブに来場したことがあると話すと、ひな壇左端のギャル曽根が反応。「ええーっ！？手広くやってるねえ？」と斬り込んだ。じわじわと笑いが広がり、くるまが「はあ？」と苦笑。「プライベー