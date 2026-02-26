「練習試合、オリックス−西武」（２６日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）身長２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８）が初の対外試合で先発し、２回１安打無失点と上々の内容で終えた。長身を生かし、低めへの投球でゴロを量産。「それが自分のスタイルです。確認したかったのは早い段階で早くアウトを取ること」と言い切り、雨の中での登板にも「これくらいは問題ない」と頼もしかった。２７日にチームとともに