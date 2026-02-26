仙台市で危険運転の瞬間をカメラが捉えました。前を走る黒い車。急いでいるのでしょうか、ブレーキを何度も踏み車間距離を詰めています。そして、交差点に差し掛かるとウィンカーを出して右折レーンへ。右折するのかと思いきや次の瞬間、右折レーンから強引に直進。信号は、まだ赤色です。目撃者：右曲がっていくんだなと思ったら、まさかの右から信号無視で、なおかつ右折レーンから直進という暴挙に出たので。本当にやめてほしい