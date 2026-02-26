2月26日、映画監督・CMディレクターの浜崎慎治容疑者が、東京都世田谷区内で、酒気帯び運転をした疑いで警視庁に現行犯逮捕されたことが明らかになった。浜崎容疑者は25日午後11時半ごろ、自ら運転するポルシェでタクシーと事故を起こし、さらに民家の外壁にも接触したという。現場でのアルコール検査で、基準値を超える数値が検出され、本人も飲酒を認めている。浜崎容疑者は2025年7月4日公開の映画『ババンババンバンバン