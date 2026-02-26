中日2年目、金丸夢斗…大谷との初遭遇に漏らした本音米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に合流した。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、チームの士気が高まった瞬間だ。ただNPBを離れて9年目になる大谷は、現在の代表選手にとって「憧れ」そのもの。負傷で辞退した松井裕樹投手（パドレス）の代役として、このタイミングで追加招集された