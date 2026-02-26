超日本プロレスは、イベントの命運がかかる３月２４日の東京・新宿フェイス大会の追加カードを発表し、新日本プロレスのミスター・永田裕志（５７）は、阿部史典（３１）とシングルマッチが決定した。?超日本のエース?の座を、ＤＤＴ・高木三四郎から担わされている永田は、格闘探偵団の阿部と初対決する。同大会では全試合終了に、来場した観客を対象に「超日本プロレスは存続して良いか」とのアンケートを実施。「存続」が過半