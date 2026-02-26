近年のワイヤレスイヤホンのトレンドである「ながら聞き」。オープンイヤーとも呼ばれるこのスタイルは、あえて耳をふさがないことで自然な聴き応えとコミュニケーション性を実現しました。 また、耳をふさがずにイヤホンを装着する方法もひとつではありません。耳にかけるものもあれば、イヤーカフのように耳にはさみこむものもあります。例を挙げると「Shokz Openfit」は耳掛け型で、「Huawei FreeClip」がイヤーカフ型ですね