『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開日が7月24日に決定。併せて、本編映像初解禁となる特報、場面カット3点が解禁された。【動画】人気の“セイレーン編”が映画化！『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』特報イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハー