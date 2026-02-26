レトロブームが続く今、100円ショップにも懐かしいキャラアイテムが豊作です。その中から今回注目したのは【セリア】で見つけたサンリオキャラポーチ。大人世代の心をくすぐる、名作デザインが登場しています。小ぶりで小さめバッグにも入りそうなので、癒しグッズ感覚でバッグに忍ばせておくのもおすすめです。 マイメロディのチャーミングなプチ巾着 【セリア】「マイメロディ50周年 プチ巾着」\110（