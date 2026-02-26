本来入るべき任意保険に加入していなかった岐阜市の公用車が交通事故を起こし、市が賠償金約45万円を公費で支払いました。 岐阜市によりますと、2025年12月、岐阜市の信号のない交差点で、市の河川課の公用車と優先道路を走る一般の乗用車が衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。 事故後、市が保険の手続きをしようとしたところ、公用車が本来加入するべき任意保険に入っていなかった事が発覚しました。