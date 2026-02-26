メ～テレ（名古屋テレビ） 株に関する投資話を持ちかけられ、名古屋市の男性が現金や金などあわせて9100万円相当をだまし取られました。 警察によりますと、名古屋市名東区に住む60代の男性は、1月14日ごろLINEの投資グループで株に関する投資話を持ちかけられ、24日までに現金5850万円と約3300万円で購入した金1.2kgのあわせて約9100万円相当をだまし取られました。 このうち、金は、自宅を訪れた投資運用会