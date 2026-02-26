メ～テレ（名古屋テレビ） 男子高校生に下半身の写真を送信させたとして、愛知県豊川市の中学校教師の男が逮捕されました。 警察によりますと豊川市の中学校教師、渡辺凌世容疑者（24）は1月2日、香川県に住む男子高校生に下半身の写真や動画を撮影するよう指示し、送信させて児童ポルノを製造した疑いで25日逮捕されました。 2人はSNSで知り合ったとみられ調べに対し渡辺容疑者は、「性欲を満たすために送ってもら