骨折をきっかけに、寝たきりや介護が必要になる高齢者が増えています。その原因のひとつが「骨粗しょう症」。その予防と早期発見に取り組む須崎市の病院を取材しました。高知県須崎市の須崎くろしお病院です。診察に訪れたのは中土佐町の佐竹千春さん（64）です。佐竹さんは去年・2025年の春に転倒して手首を骨折しました。■佐竹千春さん「私はポッキと折れてるつもりだったが、結構複雑に折れてたそうでして。手をついただけなの