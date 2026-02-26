お笑い芸人の田村淳（52）が26日、自身のXを更新。娘に作った“ごはん”を披露した。【写真】「盛り付けがプロ級」ファン絶賛！田村淳が娘に作った“納豆ごはん”田村は、「娘に作った納豆ごはん」を写真で紹介。木製の取っ手付きボウルに、納豆、刻みネギ、卵黄がバランスよく盛り付けられている。納豆は器の形に沿って折り畳まれた白いクレープのような生地に包まれており、田村は「下に白飯があります」と説明。「ペロリで