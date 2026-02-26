2月22日、愛知県・IGアリーナで行われた7人組ガールズグループ「XG」のワールドツアー公演。朝から続く冷え込みを跳ね返すようなファンの歓声は会場の外まで響いていた。そんな公演の大成功を傍で見守り、彼女らが父のように慕う「XG」プロデューサーのSIMONこと、酒井じゅんほ容疑者（39）が、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたのはその夜のことだった――。【画像】送検されるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）◇◇