厳しい経営が続いている富山地方鉄道の鉄道線の今後について、富山県が主体となって検討する組織が新年度にスタートします。新組織には、沿線自治体や有識者などが加わり、議論の中で、あいの風とやま鉄道の参加も検討することになります。関係者によりますと、新たな組織は、県や沿線自治体、地鉄に加えて、県の地域交通戦略会議の委員である、関西大学の宇都宮浄人教授など有識者も加わる見通しです。また、あいの風とやま