氷見市の山あいにある神社で屋根に使われていた銅板が盗まれる被害が、少なくとも3件相次いでいることがわかりました。銅は価格の高騰が続いていて、警察は、転売を目的とした窃盗事件とみて捜査しています。吉本康祐記者「神社屋根の銅板が根こそぎはがされ、周辺には破片も散乱しています」氷見市平にある「高坂剣主神社」です。先月5日、屋根に張られていた銅板が盗まれているのを、近所の男性が見つけて警察に通報しました。被