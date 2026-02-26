バイラクタル「アクンジュ」が無人機を撃墜トルコの航空機メーカーのバイカルは2025年2月22日、高高度長時間滞空（HALE級）の無人戦闘航空機（UCAV）であるバイラクタル「アクンジュ」が飛行中に無人機を撃墜する試験映像を公開しました。【動画】え、無人機を撃墜するために無人機が迎撃兵器を発射!? 公開されたテスト映像アクンジュは飛行訓練・試験センターから離陸し、黒海上の指定試験空域に進出。飛行中の無人機を、高速