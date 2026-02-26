「N organic（エヌオーガニック）」は、予防美容をテーマに掲げる「N organic Basic」シリーズより、“肌の炎上”に立ち向かう薬用美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク」を2026年3月24日（火）に新発売。■繰り返す肌ゆらぎに向き合う「その肌は炎上を知らない。」をキャッチコピーに掲げ、繰り返す肌荒れやニキビ、シミなどの原因となる小さな乾燥によるダメージに着目。乾燥によるトラブルを防ぎながら、ゆ