毛穴撫子から『湯上がりスプレー』が2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフト（※一部店舗除く）およびロフトネットストアにて先行発売、2026年4月6日（月）より一般発売となる。■お風呂上がりの全身保湿沖縄県産タマヌオイル*を配合。タマヌ（＝テリハボク）の種子からわずかしか抽出できない希少なオイルで、優れた保湿力を持ち、乾燥や肌荒れケアに用いられてきた成分。お風呂上がりの乾燥が気になる髪・顔・からだにシュッ