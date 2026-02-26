人工知能・ＡＩへの理解を深めてもらおうときょう、山形市の高校で国産の生成ＡＩ開発に取り組む企業の役員を招いた講演会が開かれました。 【写真を見る】最先端の技術を学ぶ高校で人工知能・AIについて特別講演国産AIの開発が国の力に（山形） この講演会は国が進めるデジタルなどの成長分野の人材育成を行うＤＸハイスクール事業の一環として行われたものです。 きょうは県内のＤＸハイスクールのひとつ、山