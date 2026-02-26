全国的に雨が少ない今、各地で深刻な水不足が続いています。奈良・大滝ダムでは26日午後4時現在、貯水率が6.7％まで低下し、「取水制限」が始まりました。今後の状況によっては、家庭の給水に影響が出るおそれもあります。雨不足で乾燥した状態が続くと、健康面への影響も。これからの時期につらくなる「花粉症」を悪化させるリスクもあるようです。「渇水」「乾燥」は生活にどのような影響を及ぼすのか？私たちができること