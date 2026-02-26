長岡市のクリーニング会社が、フードバンクなどに127万円あまりを寄付しました。 長岡市に本社を置く『ワタナベグループ』は、クリーニング後の衣類に付属するハンガーを回収して再利用しています。プラスチック製品を削減するための取り組みで、回収したハンガー1本あたり1円を「県フードバンク推進協議会」や「ながおかこども米百俵支援センター」に寄付しています。 26