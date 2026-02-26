インフルエンザの患者数がわずかに減少です。今月16日からの1週間に報告された広島県内の患者数は1医療機関当たり27.48人で、前の週より0.93人減りました。依然として高い水準が続いており、県内全域にインフルエンザ警報が発令されています。【2026年2月26日放送】