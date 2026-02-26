西海国立公園の指定70周年を記念したウォーキングイベントが五島列島で行われました。 イベントは、県と一般社団法人「九州自然歩道フォーラム」が五島列島の自然や食などを体感してもらおうと初めて開きました。 五島市と新上五島町を4日間で回り、1日約10キロをウォーキング。 県の内外から25人が参加し、五島市では、岐宿町から三井楽町までを歩き、楠原教会などの名所も巡りました。