大谷がまたフリー打撃でファンを魅了するか(C)産経新聞社侍ジャパンの大谷翔平が2月26日、壮行試合が行われるバンテリンドームでチームに合流し、前日練習に参加した。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せたグラウンドに現れると、日本ハム時代のチームメイトである近藤健介の近くでウォーミングアップを行い、ナインも次々と挨拶に訪れた。また、投球モーションから約50メートルの間の距離で