「バス車内事故防止アナウンス」をPRする落語家の林家たい平さん国土交通省は、事業用自動車における事故防止意識の向上を目的とした啓発事業の一環として、老若男女問わず幅広い世代に親しみのある落語家・林家たい平さんを起用し、乗合バスの利用者向けに乗車時の注意事項を知らせる「バス車内事故防止アナウンス」を制作したことを発表した。2月25日に行われた「バス車内事故防止」啓発アナウンス発表会では、アナウンスを担当