能登半島地震で問題化「被災地のトイレ」能登半島地震の際に大きな課題となったのが、被災地でのトイレの衛生問題。災害時にどんな場所でも使用できる、移動式トイレの導入が、今、石川県内の自治体で進んでいる。注目される「トイレカー」◇津幡町総務課・榊原健吾さん…「一見、普通のワゴン車に見えますが、こちらがトイレカーになります」「車の中に便器があります」2026年2月、石川県の津幡町が新たに導入した「トイレカー」