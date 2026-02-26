グローバル刃物メーカーの貝印は、「関孫六」シリーズから、快適な切り心地で包丁の刃も傷めにくい、軽量版の国産桧まな板を、2月24日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、百貨店、量販店など（店舗によって入荷日が前後）で順次販売を開始した。同商品は、桧ならではの良さを最大限に活かしつつ、現代のキッチンニーズに合わせた「使い勝手の良さ」を追求している。関孫六軽量桧まな板300×220