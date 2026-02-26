サンワサプライは、ガス不使用で繰り返し使える充電式電動エアダスター「CD−ADE9BK」を発売した。4段階の風量調整とLEDライトを搭載し、5種類のアタッチメントで様々な場所の清掃に対応する。電池残量や設定が一目でわかる液晶表示機能を搭載している。コピー機のメンテナンスや、現場作業などに最適となっている。ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターとのこと。コンパクトサイズながら、最大風速31m／sのパワフル