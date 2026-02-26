「生 チョコパイ＜桔梗信玄きな粉黒蜜＞」ロッテは、3月1日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、初の和スイーツの「きな粉黒蜜」味を発売する。山梨の老舗和菓子屋・桔梗屋との約3年ぶり（2023年1月発売 桔梗屋監修 雪見だいふく×桔梗信玄餅）の夢のコラボレーションとなる。ふんわり食感のきな粉ケーキでコクのある黒蜜ホイップをサンドし、きな粉風チョコで包み込ん