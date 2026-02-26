「ひなおうぎ」（苺）銀座コージーコーナーは、2月28日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、ひなまつりケーキを販売する。なお、予約は、各店、販売上限数に達し次第終了する。3月3日は「ひなまつり」。子どもの健やかな成長を願うひなまつりシーンにぴったりの、かわいいケーキを多彩に用意した。「ひなパーティー