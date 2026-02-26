セーラー万年筆は、「プロフィット カジュアルL ステイブル ゴールドトリム 万年筆」を2月28日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で発売する。「プロフィット カジュアルL ステイブル ゴールドトリム万年筆」では、金ペン先と同様の仕上げを施したステンレスペン先に、ほどよい重厚感のある金属製の大先を搭載した。太軸のボディに合わせて筆記時の重量バランスにこだわった低重心設計。ムダな筆圧をかけることなく、ペンの自