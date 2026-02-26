2月25日に開かれた衆院本会議で、国民民主党の玉木雄一郎代表が議場内へのタブレット持ち込みが禁止されている件について言及した。【写真】議場への“タブレット持ち込み”が特例で許可された議員玉木代表は議場で読み上げる原稿をいつもタブレットで作成していると説明。しかしその原稿を議場に持ち込むにはわざわざプリントアウトしなければならないことを挙げ、タブレットの持ち込みを認めてもらえないかと訴えている。タ