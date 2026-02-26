中国政府は、日本の20の企業と団体に対し、軍民両用品の輸出を禁止する措置を出した理由について、「日本が武器輸出制限の撤廃を推進している」と指摘しました。中国商務省の報道官は26日の会見で、日本の20の企業と団体に対し、レアアースを含む軍民両用品の輸出を禁止した措置をこの時期に出した理由について「最近日本の軍備拡張のペースが加速し、武器輸出制限の撤廃を推進している」などと主張しました。自民党の安全保障調査