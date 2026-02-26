サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が４月４月からテレビ朝日系で始まるアニメ「あかね噺」（午後１１時３０分〜）のオープニング主題歌を担当することが２６日、発表された。楽曲は、ソロでは３年半ぶりの新曲となる「人誑し／ひとたらし」（４月３日先行配信、６月２４日ＣＤ発売）。アニメでの作詞・作曲の両方を手がけた完全書き下ろし楽曲は、自身のキャリアでも初となる。「あかね噺」は、原作・末永裕樹、作画・